Lezing Adapt! #3: 'Hoe mensen omgaan met alarmerende omstandigheden' met Kees van den Bos

‘Een zonnig weekend, maar nu toch even beter niet naar het strand, luidde het advies van het RIVM. Toch bleek niet iedereen zich daaraan te houden. Natuurmonumenten deed een dringende oproep om niet meer naar natuurgebieden te komen en kustwegen werden noodgedwongen gesloten. Zelfs tijdens een pandemie, lijkt het alsof de ernst van de situatie toch nog niet écht doordringt. Hoe kan dat, en wat is er nodig om onze innerlijke alarmbellen wél te doen rinkelen? Die vraag stelt hoogleraar sociale psychologie Kees van den Bos in de derde lezing in de serie Adapt!

De serie Adapt! Van crises kun je leren is een initiatief van de hub Security in Open Societies. In de serie presenteert een interdisciplinair team van vooraanstaande wetenschappers in zeven lezingen hun visie op crises uit verleden en heden, en koppelen dit aan de huidige coronacrisis. Want hoe passen we ons aan voor, na en tijdens een crisis? En wat kunnen crises uit het verleden ons leren over ons adaptief vermogen? Van den Bos onderzoekt in deze lezing hoe mensen omgaan met alarmerende omstandigheden, en waarom het zo lastig blijkt de coronamaatregelen op te volgen.

Het college is via de link hieronder live te volgen en er zal aansluitend ruimte zijn voor een Q&A met Van den Bos via een chatbox. Benieuwd naar de andere lezingen in deze reeks? Kijk dan op uu.nl/adapt.