Lezing Adapt! #2: Veerkrachtig omgaan met ongekende gevaren met Arjen Boin

‘Varen op zicht’ is hoe premier Rutte de Nederlandse corona-aanpak omschreef tijdens een van zijn persconferenties. Zijn omschrijving brengt een cruciale vraag aan het licht: hoe doe je dat eigenlijk, een crisisaanpak formuleren in tijden van diepe onzekerheid? Prof. dr. Arjen Boin (Universiteit van Leiden) zal met ons ingaan op hoe zelfs in tijden van onzekerheid tóch een crisisstrategie geformuleerd kan worden.

Deze lezing is onderdeel van de serie Adapt! Van crises kun je leren – een initiatief van de hub Security in Open Societies. In de serie presenteren vooraanstaande wetenschappers in zeven lezingen hun visie op crises uit verleden en heden, en koppelen dit aan de huidige coronacrisis. Want hoe passen we ons aan voor, na en tijdens een crisis? En wat kunnen crises uit het verleden ons leren over ons adaptief vermogen? Arjen Boin zal zijn steentje bijdragen door in te gaan op de Nederlandse crisisstrategie.

Het college is via de link hieronder live te volgen en er zal aansluitend ruimte zijn voor een Q&A met Boin via een chatbox. Benieuwd naar de andere lezingen in deze reeks? Kijk dan op uu.nl/adapt.