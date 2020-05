Lezing Adapt! #1: De dynamiek van diepe crisis met Paul 't Hart

Al vrij snel nadat het coronavirus in Nederland uitbrak, werd er gesproken over ‘de coronacrisis’. Maar waneer is iets eigenlijk een 'crisis'? En welke rol spelen conflict, politiek en leiderschap van diepe crisis zoals de coronacrisis? Bestuurskundige Paul ’t Hart trapt de digitale collegereeks Adapt! af met een inkijk in de dynamiek van diepe crises.

Deze lezing is onderdeel van de serie Adapt! Van crises kun je leren – een initiatief van de hub Security in Open Societies. In de serie presenteren vooraanstaande wetenschappers in zeven lezingen hun visie op crises uit verleden en heden, en koppelen dit aan de huidige coronacrisis. Want hoe passen we ons aan voor, na en tijdens een crisis? En wat kunnen crises uit het verleden ons leren over ons adaptief vermogen? In de eerste lezing van Paul 't Hart staan we stil bij rol van politiek en crisismanagment in onhutsende tijden als deze.

Benieuwd naar de andere lezingen in deze reeks? Kijk dan op uu.nl/adapt.