Leugendetector-expert Ronald Poppe in BBC-documentaire

BBC documentaire met dr. Ronald Poppe van de Universiteit Utrecht, waarin drie mensen de uitdaging aangaan een week niet te liegen. Om hen ook op de kleinste leugentjes te kunnen betrappen, droegen zij een leugendetector-pak dat werd ontwikkeld door Poppe, dr. Sophie van der Zee (Erasmus Universiteit Rotterdam) en twee Britse collega’s. Meer hierover in dit Volkskrant-artikel.

Voorafgaand aan 'de week van de waarheid' werden de drie deelnemers uitvoerig onderzocht op hun lieggedrag en op wat hun lieggedrag verraadt. "Dit was ons ook heel interessant, omdat wij nu mensen veel uitgebreider en in het echte leven hebben onderzocht, in plaats van in een laboratorium-setting', vertelt Ronald Poppe.

De documentaire wordt uitgezonden op woensdag 29 augustus om 22.00 uur Nederlandse tijd op BBC 2.