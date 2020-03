Letters van de Regenboog (geannuleerd)

DIT EVENEMENT WORDT UITGESTELD IVM DE VOLKSGEZONDHEID.

Op donderdag 19 maart is er Letters van de Regenboog, een literair event met hoofdgasten Mariken Heitman (over diens boek De Wateraap) en Lars Meyer (over biseksualiteit en schrijverschap). LAS-student Jasper Albinus luistert de middag op met poëzie. De middag wordt georganiseerd door het UU Rainbow Network en Savannah Bay (dé winkel in Utrecht voor feministische en LHBTQI+ boeken). Kom ook en raak geïnspireerd door onze creatieve sprekers!