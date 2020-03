Op donderdag 19 maart is er Letters van de Regenboog, een literair event met hoofdgasten Mariken Heitman (over diens boek De Wateraap) en Lars Meyer (over biseksualiteit en schrijverschap). LAS-student Jasper Albinus luistert de middag op met poëzie. De middag wordt georganiseerd door het UU Rainbow Network en Savannah Bay (dé winkel in Utrecht voor feministische en LHBTQI+ boeken). Kom ook en raak geïnspireerd door onze creatieve sprekers!