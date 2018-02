Leiderschap in Culturele Context

Dit proefschrift richt zich op de leiderschapskwesties in verschillende culturele contexten. De studie biedt een bron voor degenen die geïnteresseerd zijn in de invloed van westerse leiderschapsmiddelen in China en hoe Chinese traditionele filosofieën invloed hebben op het gedrag van leiderschap.

Het geeft een overzicht van onderzoek naar internationaal leiderschap. Door de de limitaties van huidig onderzoek te identificeren, heeft Li Lin onderzocht wat volgens haar belangrijk is en mist, in detail met vier empirische artikelen. In het algemeen moeten managers begrijpen hoe, en welke, cultureel dominante leiderschapsdimensies een sleutelrol spelen bij het beïnvloeden van het resultaat van verschillende managementpraktijken.

In het proefschrift wordt aangetoond dat de koppeling tussen verschillende managementpraktijken (strategisch, operationeel en human resource management) en productiviteit, cultureel specifiek zijn door de gezamenlijke database van World Management Survey en GLOBE in hoofdstuk 3 te analyseren. We krijgen inzicht in hoe leiderschapsclusters op nationaal niveau het resultaat van standaard management praktijken in individuele bedrijven verbetert / belemmert. Daarnaast trekken onderzoekers de overdraagbaarheid van modellen uit Amerika of ander westers managementonderzoek naar niet-westerse culturen, in twijfel.

Voorts worden de uitkomsten onderzocht van westerse leiderschapshulpmiddelen (bijv. ethisch leiderschap en transformationeel leiderschap) in China en wordt geïnterpreteerd hoe de unieke Chinese cultuur de effectiviteit van leiderschap beïnvloedt. Het laatste gedeelte van het proefschrift, identificeert de kenmerken van Chinese traditionele leiderschapsideologieën in Nederland. De bevindingen en bijdragen worden samengevat en de mogelijkheden voor toekomstig onderzoek wordt in algemene zin aangegeven.