Lancering 'De Oefendokter'

Een gesprek met een huisarts is vaak kort. Oudere mensen hebben vaak nét niet de belangrijkste dingen besproken als ze weer buiten staan. Het is dan soms lastig om de juiste beslissingen te nemen over een eventuele behandeling. Met De Oefendokter kunnen zij het gesprek vooraf oefenen, thuis op de computer.

De Oefendokter is een online applicatie waarmee oudere patiënten op hun computer of tablet kunnen oefenen met een medisch consult, zodat ze beter voorbereid bij een arts verschijnen. Zo verbeteren we de een-op-een communicatie tussen ouderen en zorgprofessionals en zorgt er zo voor dat ouderen en zorgprofessionals makkelijker en beter gezamenlijke beslissingen kunnen nemen. Dat is belangrijk om een juiste diagnose te stellen, en om medische fouten en een gebrek aan vertrouwen te voorkomen.

Tijdens de bijeenkomst op 6 december lanceren we ‘De Oefendokter’ op feestelijke wijze. Na presentaties en een panelgesprek sluiten we af met een borrel, waarbij u de Oefendokter zelf kunt proberen.

Meer over het project: Ouderen oefenen online voor medisch consult

De Universiteit Utrecht ontwikkelde de game samen met DialogueTrainer, een spin-off van de universiteit die ontstond rondom de Virtuele Patiënt. Naast DialogueTrainer zijn ook de universiteiten van Edinburgh en Boekarest betrokken en is er een nauwe samenwerking met Vilans, het landelijke kenniscentrum dat zich richt op het verbeteren van langdurige zorg.