Kwantitatieve Analyse in de Reële Ruimte van Colloïdale Supradeeltjes Zelf-geassembleerd uit Monodisperse Nanodeeltjes

Op het gebied van het ordenen van materie met behulp van Zelforgnisatie (ZO) van colloïdale nanodeeltjes (ND) is veel vooruitgang geboekt de laatste tientallen jaren, voortgestuwd door het material perspectief, en voornamelijk dankzij verbeteringen in de synthese van de bouwstenen en de ontwikkeling van nieuwe collectieve en synergetische eigenschappen van de gevormde superstructuren. Een veelbelovende manier om functionele materialen te creëren is om bouwstenen te combineren tot supradeeltjes (SDs): deeltjes gemaakt van deeltjes. Een van de voordelen van NDs creëren door emulsiedruppels te drogen boven methoden waarbij attracties worden toegevoegd door bijvoorbeeld een solvofobisch effect, is dat deze methode niet afhankelijk is van de specifieke oppervlaktechemie van de gebruikte bouwstenen, en dus toegepast kan worden op een breder scala van systemen zoals mengsels en deeltjes met meer complexe vormen.

In deze thesis ligt onze focus niet op de eigenschappen of toepassingen van de NDs, maar eerder op hoe de bolvormige begrenzing in druppels de ZO van NDs beinvloedt. We maken SDs door langzaam emulsiedruppels te drogen, zowel voor systemen van NDs met specifieke vormen als voor systemen met twee soorten NDs. We laten zien dat de ontstane structuren kunnen worden bestudeerd in detail met behulp van kwantitatieve 3D analysemethoden: elektronenmicroscopie tomografie, gevolgd door deeltjestraceertechnieken. Computersimulaties worden gebruikt om de onderliggende mechanismen van het formatieproces van de NDs te achterhalen.