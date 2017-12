Kom schaatsen op Utrecht Science Park De Uithof!

Op maandag 18 december wordt de schaatsbaan om 14.00 uur geopend door Anton Pijpers, voorzitter van het college van bestuur van de Universiteit Utrecht.

Openingstijden schaatsbaan

maandag 18 december van 14.00 – 20.00 uur

dinsdag 19 t/m donderdag 21 december van 11.00 – 20.00 uur

Medewerkers van sportcentrum Olympos en leden van de Utrechtse Studenten Schaats Vereniging Softijs helpen bij de uitgifte van leenschaatsen. Ben je nog wat wiebelig op de ijzers? Op de baan is iemand van Softijs aanwezig om je tips te geven en op weg te helpen. Je herkent de schaatsers van Softijs aan hun trainingsjasjes. Donderdag wordt de schaatsweek in stijl afgesloten met een gezellige après ski.

IJshockey clinics

De Utrechtse Studenten IJshockey Vereniging Buccaneers verzorgt gratis ijshockey clinics. Tijdens de clinics is de baan niet toegankelijk om vrij te schaatsen. De ijshockey clinics worden gegeven:

dinsdag 19 december van 12:00 - 14:00 uur

woensdag 20 december van 18:00 - 20:00 uur

donderdag 21 december van 12:00 - 14:00 uur

Koek en zopie

Tijdens de openingstijden van de schaatsbaan kun je voor snert en glühwein terecht in de kraam van de Basket, voor warme chocolademelk en tomatensoep in de kraam van pizzeria Tricolore en voor warme chocolademelk en ambachtelijke rookworst in de kraam van Eat Out. Voor oliebollen, friet en pulled vlees, saladerollen en loempia’s kun je op dinsdag en donderdag tussen 15.00 en 20.00 uur terecht bij de foodtruck van Zenwich Cafe, STREAT, en Hoi Anh.