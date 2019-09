Knowledge Discovery in Clinical Psychiatry: Learning from electronic health records

In vele zorginstellingen houden zorgverleners informatie over ziekte en behandeling van patiënten bij in het elektronische patiëntendossier. Naast dat deze dossiers belangrijk zijn voor goede zorgverlening, kunnen we ze mogelijk ook gebruiken om nieuwe kennis mee op te doen. Dit is hard nodig, omdat onze medische kennis nog lang niet compleet is, en er tegelijkertijd ook een noodzaak is zorg betaalbaar te houden. Elektronische patiëntendossiers kunnen als het ware een tweede leven krijgen, door computers naar patronen en verbanden te laten zoeken.

In dit onderzoek richten we ons op het analyseren van patiëntendossiers in de psychiatrie, waar men zich bezighoudt met geestelijke gezondheid. Als eerste kijken we naar enkele technische, ethische en organisatorische voorwaarden om met zulke gegevens aan de slag te gaan. Hoe kunnen behandelaren bijvoorbeeld goed samenwerken met computerwetenschappers, en hoe kan data goed worden geanonimiseerd?

Daarna passen we ook nieuwe technieken uit de kunstmatige intelligentie toe op data uit elektronische patiëntendossiers. Daarbij kijken we of we het risico op agressief gedrag bij patiënten beter kunnen leren inschatten, en of er wellicht nieuwe of andere diagnostische groepen patiënten te vinden zijn dan tot nu toe bekend. De bevindingen van dit onderzoek laten zien dat leren van elektronische patiëntendossiers een veelbelovende en ook haalbare nieuwe benadering is.