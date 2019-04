Kijken in een kristallen bol: verandering in Aziatische delta’s voorzien en beïnvloeden

Prof. Veena Srinivasan bekleedt tot eind 2020 de Prince Claus Chair in Development and Equity 2018-2020 op de Universiteit Utrecht. Op 7 mei spreekt ze haar inaugurele rede uit, met als titel: ‘Looking into the crystal ball: Anticipating and influencing change in Asian deltas’.

Srinivasan kreeg de Leerstoel voor haar onderzoek naar duurzame en inclusieve voedselproductie in Aziatische deltaregio’s. Haar doel is om zowel bij te dragen aan delta- en voedselonderzoek dat uitgevoerd wordt in Utrecht als een rol te spelen in het versterken van de samenwerking tussen Nederlandse en Indiase instituten. Ze zal zich bezighouden met vergelijkend onderzoek tussen deltaregio’s binnen India (Ganges en Kaveri) en in de rest van Azië (Mekong en Indonesië).

The language of Srinivasan’ inaugural lecture is English, so this article can further be read in English.