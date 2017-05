Johanna Westerdijk inspireert Utrechtse edelsmeden

De sieraden zijn geïnspireerd op het leven en werk van Johanna Westerdijk. In 1906 werd Johanna Westerdijk, op 23-jarige leeftijd, benoemd als directrice van het Phytopathologisch Laboratorium 'Willie Commelin Scholten' in Amsterdam. Een jaar later werd zij óók benoemd als directrice van het Centraalbureau voor Schimmelcultures dat onder haar leiding uitgroeide tot de grootste collectie schimmelcultures ter wereld.

In 1917 werd ze Nederlands eerste vrouwelijk hoogleraar. Ze leidde 56 promovendi op, van wie bijna de helft vrouwen. Dit jaar viert de universiteit met het Westerdijkjaar haar verdiensten voor de wetenschap.

Werken en feesten

De tentoonstelling duurt drie weken en bestaat uit ruim honderd unieke sieraden. De edelsmeden maakten deze, geïnspireerd door fytopathologie, schimmels en Johanna’s motto: "Werken en feesten vormt schoone geesten". Onder hen zijn zowel bekende edelsmeden als nieuwe, jonge vakgenoten. Alle sieraden zijn gemaakt van Fairtrade dan wel duurzaam gerecycled goud en zilver.

‘Schatten in de Hortus’ is geopend van 13 mei tot en met 6 juni 2017, dagelijks van 11.00 tot 17.00 uur. De Oude Hortus ligt in de tuin van het Universiteitsmuseum aan de Lange Nieuwstraat 106 in het centrum van Utrecht.