Op de jaarlijkse conferentie van Pathways to Sustainability komen alle onderzoekers en partners samen die werkenaan duurzaamheid. De eerstvolgende conferentie vindt plaats op 24 januari 2019 in TivoliVredenburg, Utrecht. Bekijk het volledige programma en meld je nu aan.

Op het programma van de conferentie staan keynotes van Sheila Jasanoff (hoogleraar Science and Technology Studies, Harvard University), Jeroen Willemsen (oprichter van de Green Protein Alliance), en Diederik Samsom (voorzitter Klimaattafel Gebouwde Omgeving, kernfysicus en voormalig politicus).

Tijdens het middagprogramma zijn er verschillende parallelsessies over de energietransitie, de toekomst van ons voedsel, de circulaire economie en circulaire steden, en het maken van een duurzame campus. We sluiten de conferentie af met een interactieve discussie over de rol van de universiteit in de transitie naar een duurzame samenleving.

Tussen deze programma-onderdelen in kun je een bezoek brengen aan de Sustainable Marketplace, waarop allerlei verschillende duurzaamheidsprojecten binnen de Universiteit Utrecht zich presenteren. En tijdens de vegetarische lunch en andere pauzes is er volop gelegenheid om andere duurzaamheidsexperts te ontmoeten.

De voertaal op de conferentie is Engels.

Pathways to Sustainability is een van de vier strategische onderzoeksthema's van de Universiteit Utrecht. Meer dan 1200 wetenschappers en partners uit een breed scala aan disciplines slaan de handen ineen in nieuwe samenwerkingsverbanden op de universiteit en daarbuiten om te zoeken naar oplossingen voor een eerlijke en duurzame toekomst voor iedereen.