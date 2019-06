Prof. dr. Henk Kummeling, rector magnificus van de Universiteit Utrecht, zal de feestelijke dag openen. In de afsluitende keynote speeches zullen EU-experts prof. dr. Mathieu Segers en Caroline de Gruyter spreken over de uitdagingen van Europese Open Samenlevingen.

De voertaal van deze dag is Engels. Lees meer over het programma, de sprekers en de sessies op de "IOS Toogdag 2019"-pagina.

Verbinding, debat en uitwisseling

Het doel is om alle IOS-onderzoekers en IOS-partners de kans te geven om met elkaar in contact te komen, te debatteren en ideeën uit te wisselen. Ben je een onderzoeker die samenwerkt met partners buiten de Universiteit Utrecht? Voel je vrij hen uit te nodigen voor deze speciale dag! Promovendi en RMA-studenten zijn ook van harte welkom, aarzel niet om je in te schrijven via het inschrijfformulier als je geïnteresseerd bent in de onderwerpen die aan bod komen.

Instituties voor Open Samenlevingen

Instituties voor Open Samenlevingen (IOS) is een van de vier interdisciplinaire onderzoeksgebieden van de Universiteit Utrecht. Het IOS-onderzoek richt zich op de ontwikkeling en groei van gezonde open samenlevingen overal ter wereld.