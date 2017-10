Inzicht in moleculaire eiwitmachines met massaspectrometrie en analytische chemie

Michiel van de Waterbeemd werkte aan de ontwikkeling van methoden om onderzoek te doen naar de samenstelling van eiwitten en eiwitcomplexen, eiwitten die samen een interactie aangaan om hun functie uit te voeren. De 20.000 verschillende eiwitten in onze cellen hebben verschillende afmetingen en eigenschapen. Ook is er een zeer grote variatie in de eiwitcomplexen die ze vormen.

Van de Waterbeemd maakte voor zijn onderzoek vooral gebruik van massaspectrometrie. Dit is een techniek om de massa van moleculen te meten. Hieruit kan worden bepaald uit welke moleculen een eiwitketen bestaat en welke eiwitten deel uit maken van een eiwitcomplex.

Ook kan hiermee worden bestudeerd hoe deze aspecten veranderen in het geval van een ziekte. Hebben alle patiënten die lijden aan dezelfde afwijking een bepaalde verandering in een eiwit dat gezonde mensen niet hebben? En zorgt dit ervoor dat het eiwit geen deel meer kan maken van een functioneel eiwitcomplex?

Van de Waterbeemd werkte naast massaspectrometrie ook aan de ontwikkeling van analytisch chemische methoden. Juist deze combinatie maakt het mogelijk steeds meer inzicht te krijgen in de moleculaire mechanismen van het leven, concludeert hij.