Inzicht in membraan solubilisatie door styreen-maleïnezuur copolymeren

Styreen- en maleïnezuur copolymeren (SMA) wekken steeds meer interesse in het onderzoek naar membraaneiwitten dankzij hun vermogen om lipide membranen op te lossen tot nanodiscs. Door commercieel beschikbare SMA bereidingen te gebruiken, is er geconstateerd dat SMA mengsels geen onderscheid maken als ze gemengd worden met membranen, en dat de enige voorkeur voor het oplossen van bepaalde lipiden niet ontstaan door de eigenschappen van deze lipiden, maar door de eigenschappen van het membraan of de membraandomeinen waar deze lipiden zich in bevinden.

Bovendien laten we zien dat de gemiddelde lengte en hydrofobiciteit belangrijke eigenschappen zijn als we het oplossend vermogen en de eigenschappen van de resulterende nanodiscs willen bepalen. Polymeren met een lage Mn bleken meer in lipide monolagen te inserteren, en konden lipide vesikels het meest efficiënt oplossen. Daarentegen bleken polymeren met een hoge Mn stabieler te zijn, wat bleek uit een beter behoud van de oorspronkelijke lipide thermotrope eigenschappen en door een langzamere uitwisseling tussen lipiden in de nanodics. De stabiliteit is verder verbeterd door gebruik te maken van polymeermengsels met een relatief laag styreen gehalte.

Tot slot hebben we gevonden dat SMA-gebonden nanodiscs "ademen", wat het uitzetten van de ingesloten lipiden toestaat. Vandaar dat deze nanodiscs waarschijnlijk ook conformatieveranderingen van ingebedde membraaneiwitten toestaan.

Deze thesis bevat systematische studies die bijdragen aan het begrip, de optimalisatie en verdere ontwikkeling van een nieuwe procedure om membraaneiwitten in nanodiscs te reconstrueren: de SMA oplossingsmethode.