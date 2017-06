Inzicht in de oorsprong van elektrische impulsen en myeline-verlies in zenuwcellen

Mustafa Hamada deed onderzoek naar de cellulaire en elektrische mechanismen van impulsopwekking in levende zenuwcellen. Hij ontdekte dat het oorsprongsgebied van elektrische impulsen in gezonde zenuwcellen heel nauwkeurig wordt gepositioneerd. Daarnaast onderzocht hij het effect van myeline-verlies, dat optreedt bij multiple sclerose. Dit levert nieuwe aanknopingspunten op voor onderzoek naar een betere behandeling van deze auto-immuunziekte.

Hersenen verwerken informatie razendsnel en optimaal door gebruik te maken van elektrische impulsen. Deze impulsen worden door korte stroompjes in zenuwcellen opgewekt en doorgestuurd over kilometers van bedrading die de miljarden zenuwcellen met elkaar verbinden. Zo verwerkt het zenuwstelsel sensaties en stuurt het lichamelijke acties aan. Myeline is een isolatiemateriaal in zenuwcellen dat een belangrijke rol speelt in het verhogen van de snelheid van de elektrische geleiding.

Over hoe en waar de elektrische impulsen in zenuwcellen beginnen, was nog veel onbekend. Het onderzoek van Mustafa Hamada hiernaar heeft geleid tot een nieuwe theorie die wordt beschreven in zijn proefschrift. De basis hiervan is dat zenuwcellen met meer binnenkomende informatie hun impulsen dichterbij genereren. Door nauwkeurige morfologische aanpassingen creëren zenuwcellen een optimale match van in- en uitgaande informatiestromen.

Hamada onderzocht ook wat de gevolgen zijn van myeline-verlies op het ontstaan van zenuwimpulsen. Het gangbare model van myeline-verlies gaat er van uit dat hierdoor elektrische impulsen langzamer worden doorgegeven of blokkeren. Hamada ontdekte dat door myeline-verlies elektrische potentialen niet alleen langzamer verlopen, maar dat er ook méér prikkels worden opgewekt, op meerdere plekken binnen de zenuwcel en zelfs ook spontaan.

De ontdekking van deze hyperactiviteit kan een belangrijke aanknopingspunt bieden om in de toekomst de neurologische en cognitieve symptomen van multiple sclerosis beter te behandelen. Multiple sclerosis is een auto-immuunziekte waarbij myeline wordt afgebroken en waar nog geen behandeling voor bestaat.

Dit onderzoek werd gefinancierd door de ERC en NMSS.