In gesprek met Frans Timmermans, eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie

De eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie, Frans Timmermans en gerenommeerd columnist van de New York Times Roger Cohen, komen speciaal naar Utrecht voor een open gesprek met het publiek: over het trekken van lessen uit het verleden, maar vooral om samen met het publiek vooruit te kijken. Waar willen we heen? Wat is het nut van grenzen, en het gevaar van muren? Wat zijn de lessen van nationalisme? Waarom zijn solidariteit, verbinding en vertrouwen zo belangrijk in deze perfect storm en hoe gaan we dat in Europa goed met elkaar regelen?

De voertalen van het gesprek zijn Nederlands en Engels met vertolking naar beide talen.

Deze dialoog is er een uit een serie die de Commissie organiseert in alle landen van de Unie. De dialogen bieden het grote publiek de gelegenheid rechtstreeks met politici van de EU te spreken over het soort Europa waarin ze willen wonen en hun verwachtingen rond de Europese Unie.

Vergeet niet uw ID mee te nemen!