In de lift? | Eigen schuld?

Eén op de vijf huishoudens in Nederland heeft problematische schulden. Wie eenmaal in de schulden zit, komt daar moeilijk weer uit. Ligt de verantwoordelijkheid hiervoor bij de overheid of bij mensen zelf? Lector Schulden en Incasso dr. Nadja Jungmann (HU) over de rol van bureaucratie, bedrijven en schuldenaren.