Impact Café: Verkiezingsdebat Lokaal vs Globaal

Op 20 maart mogen we weer stemmen, maar waarvoor? Wat doen het Waterschap en de Provincie voor jou en voor de wereld om je heen? Welke belangen staan er op het spel? En welke overwegingen moet je meenemen naar het stemhokje?

Op 13 maart geven we tijdens de tweede editie van het Impact Café antwoord op deze en andere vragen, tijdens een interactief verkiezingsdebat. In het bijzonder zullen we kijken naar de rol van het Waterschap en de Provincie als het gaat om duurzaamheidsvraagstukken. Wist jij bijvoorbeeld dat de bescherming van drinkwaterbronnen te danken is aan het Waterschap? En dat de bestrijding van gebiedsverontreiniging en het stimuleren van de opwekking van duurzame energie tot de verantwoordelijkheden van de Provincie behoren?

Dijkgraaf en Commissaris van de Koning

Hans Oosters, Commissaris van de Koning in Utrecht opent de avond met een inleiding over de rol van de provincie en waterschappen bij maatschappelijke opgaven, waaronder duurzaamheid. Oosters was onder andere burgemeester van Bergambacht en Ouderkerk, PvdA-raadslid en fractievoorzitter in Gouda, dijkgraaf van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en voorzitter van de Unie van Waterschappen.

Kom meepraten en stel alle vragen, doordacht of minder doordacht, aan experts en politici.