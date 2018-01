IJzig muziekprogramma met glacioloog Peter Kuipers Munneke

Altijd al willen ervaren hoe het is om op een besneeuwde bergtop staan terwijl klassieke muziek om je heen schalt? Onze glacioloog en NOS-weerman Peter Kuipers Munneke presenteert samen met pianist Ralph van Raat het concertprogramma ‘Counting Eskimo Words for Snow’ over het weer rond de polen.

Peter Kuipers Munneke vertelt tijdens de voorstelling over zijn reizen naar de Zuidpool, Groenland en Spitsbergen, waar hij in maandenlange afzondering smeltende gletsjers onderzocht en die prachtig op beeld vastlegde. Ralph van Raat omlijst dit ijzige programma met muziek vol sneeuw, bevroren rivieren en noorderlicht. Raat beroept zich onder andere op muzikant Anthony Fiumara, die muziek vermengt met veldopnamen uit de poolregio. In een recensie sprak NRC lovend over de samenwerking tussen Kuipers Munneke en Raat, en verzekert dat je “de ijspegels in de muziek van Tanaka hoort vallen.”

Peter Kuipers Munneke

Polair meteoroloog Peter Kuipers Munneke (1980) doet onderzoek naar de evolutie van de firnlaag – een grofkorrelige laag van sneeuw en ijs – op het Groenlandse ijs. Na zijn studie experimentele natuurkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen promoveerde hij in 2009 aan de Universiteit Utrecht op onderzoek naar het klimaat in de poolgebieden, waarvoor hij expedities ondernam naar Antarctica, Groenland en Spitsbergen. Kuipers Munneke werkt nu als onderzoeker in de vakgroep Ice & Climate van het Instituut voor Marien en Atmosferisch onderzoek Utrecht (IMAU). Daarnaast is hij sinds maart 2013 weerman bij de NOS, waar hij Erwin Kroll opvolgde.

Kaartverkoop

Via de website van TivoliVredenburg kun je kaarten kopen. Kun je op 19 januari niet? Niet getreurd: het concertprogramma is ook op andere dagen te bezoeken.