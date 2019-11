Identiteit en ongelijkheid: de rol van instellingen

Na het succes van het symposium van vorig jaar over de rol van instituties bij het in- en uitsluiten van burgers hebben Belle Derks, Marco van Leeuwen en Joop Schippers opnieuw de handen ineengeslagen om een interdisciplinair symposium over ongelijkheid te organiseren. Het doel van dit symposium is om onderzoekers van verschillende disciplines bijeen te laten komen om na te denken over de interactie tussen instellingen en identiteitsvorming van individuen en groepen in de moderne samenleving.

Identiteit en ongelijkheid

Sjoerd Beugelsdijk en Pepijn van Houwelingen (SCP), Kees van den Bos (Sociale, Gezondheids- en Organisatiepsychologie), Coen Teulings (Economie), Diederick Raven (Antropologie) en Tineke Fokkema (Erasmus Universiteit) zullen bij het symposium aanwezig zijn om in te gaan op vragen over identiteit en ongelijkheid.