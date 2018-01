Hydrogen Infrastructure Decisions through a Real Option Lens

Over het algemeen wordt aangenomen dat de overgang naar door waterstof aangedreven transport, hoofdzakelijk uitdagingen en onzekerheden uit de markt als wel technische en beleidsaspecten ondervindt. In dit proefschrift wil Ye Li de reële optie theorie toepassen op onzekerheidsmodellen die door potentiële investeerders verbonden zijn aan het overgangsproces naar een waterstofinfrastructuur. Zij zal een verzameling dynamische benaderingen ontwikkelen om meerdere onzekerheden te modelleren en strategieën voor het omgaan met onzekerheden en hun oplossingen opstellen.

Het doel is investeerders te begeleiden om een reeks optimale besluiten te nemen. In dit proefschrift worden verschillende bronnen van onzekerheden gemeten. Ye Lin ontwikkeld verschillende reële optiemodellen om de optimale investeringsstrategie van de ontwikkeling van waterstofinfrastructuur in Nederland te onderzoeken. In de analyse wordt uitgebreid gebruik gemaakt van de gefaseerde roadmap HyWays, die is ontwikkeld voor de ontwikkeling van waterstations in 10 Europese landen (Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Italië, Nederland, Noorwegen, Polen, Spanje en het Verenigd Koninkrijk). Haar casestudies zijn ontwikkeld door de Europese HyWays-projecties om de Nederlandse markt terug te schalen, gebaseerd op de bevolking en het aantal kilometers aan wegen.