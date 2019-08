Host-pathogen interactions at the sino-nasal surface of dogs

Schimmelinfecties vormen wereldwijd een toenemend probleem vanwege het toegenomen gebruik van immunosuppressieve medicatie. Een van de grootste problemen zijn infecties met Aspergillus fumigatus die wereldwijd voorkomt en zich gemakkelijk verspreidt via sporen in de lucht. Mensen en dieren ademen dagelijks honderden van deze sporen in. Patiënten met een defect immuunsysteem lopen extra risico, en schimmelsporen in de longen kunnen zich ontwikkelen tot een invasieve infectie met hoge sterftecijfers.

Aspergillus fumigatus kan ook niet-invasieve infecties veroorzaken bij gezonde mensen en dieren. Bij mensen en honden worden vaak chronische infecties van de neusholtes waargenomen. Opmerkelijk is dat honden van specifieke rassen vatbaarder zijn wat kan wijzen op een onderliggend genetisch probleem.

Schimmelevolutie

In dit proefschrift worden sino-nasale aspergillose-infecties bij honden bestudeerd. Inzicht in hoe de schimmel zich aanpast in de gastheer en hoe deze het immuunsysteem kan ontwijken is belangrijk om te begrijpen hoe de schimmel chronische infecties kan veroorzaken. Het onderzoek beschreven in dit proefschrift laat zien dat de sinus van elke hond is geïnfecteerd met een enkele schimmelsoort.

Karakterisering van de schimmels geïsoleerd uit de neusholten laat zien dat er grote genetische en fenotypische variaties zijn ontstaan die wijzen op een sterke aanpassing aan de gastheer. Deze evolutie van de schimmel in de gastheer is vereist om voedingsstoffen te verkrijgen en het immuunsysteem te bestrijden, waardoor groei en overleving mogelijk wordt. De mechanismen die betrokken zijn bij deze aanpassingen kunnen nieuwe doelen zijn voor antischimmelmiddelen.