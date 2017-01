In opdracht van het college van bestuur van de Universiteit Utrecht, wordt er ieder jaar door de Utrechtse Historische Studentenkring een Holocaust Memorial Day georganiseerd. Het programma bestaat dit jaar uit een viertal Engelstalige lezingen en wordt afgesloten met een discussie. Het thema van de Holocaust Memorial Day 2017 is de rol die maatschappelijke instituten al dan niet speelden tijdens de Holocaust. Na een introducerende lezing van prof. dr. Peter Romijn van het NIOD, zullen er drie casussen worden behandeld; dr. Regina Grüter (NIOD) zal over het Nederlandse Rode Kruis tijdens de Tweede Wereldoorlog spreken, rechtsfilosoof dr. mr. Derk Venema (Radboud Universiteit Nijmegen) zal het instituut recht ten tijde van de Holocaust behandelen en prof. dr. Leen Dorsman zal een lezing geven over de Universiteit Utrecht tijdens de Holocaust.

Programma