Helaas hebben wij in verband met de ontwikkelingen rondom het Coronavirus moeten besluiten om dit evenement in zijn huidige vorm niet door te laten gaan. Er wordt op het moment gekeken of het mogelijk is dit evenement in digitale vorm te laten doorgaan, dan wel te verzetten naar een latere datum.

Hoe veilig is Utrecht? En hoe ging de burgemeester om met de tramaanslag in Utrecht van maart vorig jaar? Ga in gesprek met de Utrechtse burgemeester op 8 april, tijdens de tweede editie van het voorjaarsevent van Security in Open Societies (SOS), dit keer met de Utrechtse burgemeester Jan van Zanen.

Tijdens dit event staat het thema “Veiligheid in de stad Utrecht” centraal. Onder leiding van Mirko Noordergraaf zal burgemeester van Zanen vragen uit de zaal beantwoorden en meer vertellen over veiligheidskwesties waar hij - in zijn dagelijkse werkzaamheden als burgemeester - mee te maken krijgt.