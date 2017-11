Het vetzuur metabolisme van de schimmel die roos veroorzaakt

Wereldwijd heeft minstens 1 op de 100 mensen last van roos, een vervelende aandoening waarvoor veel mensen antiroos-shampoo gebruiken. Wat veel mensen niet weten is dat roos veroorzaakt wordt door een schimmel, genaamd Malassezia, die bij mens en dier een normale bewoner van de huid is. Naast roos kan deze schimmel nog verschillende andere oppervlakkige huidinfecties veroorzaken, zoals atypische dermatitis.

Adriana Celis onderzocht hoe de Malassezia kan leven op de huid. Ze toont onder meer aan dat alle Malassezia schimmels voor hun groei vetzuren uit de huid nodig hebben als essentiële bouwstenen voor hun cel.

De schimmel kan deze vetzuren niet zelf maken, maar breekt hiervoor met behulp van enzymen het huidvet af en neemt de hieruit vrijgekomen vetzuren op. Sommige vetzuren blijken echter toxisch voor Malassezia. Dit inzicht biedt mogelijk aanknopingspunten voor een nieuwe antiroos-therapie en behandeling van andere door de schimmel veroorzaakte huidinfecties.