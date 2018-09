Het ontstaan en de ontwikkeling van tumoren: wat kunnen we leren van de fruitvlieg?

Epitheelweefsel bedekt alle vrije oppervlakken en holtes in het lichaam waar het een beschermende cellaag tussen verschillende omgevingen vormt. Veel types kanker ontstaan in de cellen van epitheelweefsel. Als we de epitheelcellen in een tumor bekijken, zien we dat hun polariteit ernstig verstoord is en dat ze door ongecontroleerde celdelingen blijven groeien. Ons doel is om de regulerende mechanismen achter deze verstoringen te bestuderen en te begrijpen zodat we meer inzicht krijgen in wat er precies misgaat zodra mutaties een goedaardige cel in een kwaadaardige veranderen.

De fruitvlieg Drosophila melanogaster wordt al sinds lange tijd als modelorganisme in het lab gebruikt. Ongeveer 60% van de genen in de fruitvlieg komt overeen met die van de mens, en mutaties in de genen van de fruitvlieg kunnen tumoren veroorzaken in epitheelweefsels! Dit soort genen die door een mutatie tumoren veroorzaken noemen we tumor suppressor genen. De tumoren in de epitheelweefsels van de fruitvlieg gedragen zich in veel opzichten als de tumoren die we in mensen zien. Hierdoor is het buitengewoon interessant om de tumoren in Drosophila te onderzoeken, omdat we de bevindingen in dit relatief eenvoudige systeem kunnen doortrekken naar de meer complexe biologie van kanker in de mens. In dit onderzoek beschrijf ik verschillende tumor suppressor genen in de fruitvlieg, hoe de verstoring van deze genen tumoren veroorzaakt en de koppeling naar tumoren die voorkomen bij kanker.