Het monitoren van patiënten die psychofarmaca gebruiken

Psychische aandoeningen komen veel voor en zijn belastend voor patiënten, hun omgeving en de gezondheidszorg. Farmacotherapie is een cruciaal onderdeel van de behandeling van patiënten met psychische aandoeningen. Psychofarmaca oefenen over het algemeen een breed farmacologisch effect uit, niet alleen op de te behandelen psychische symptomen, maar deze kunnen ook resulteren in ongewenste (somatische) bijwerkingen. Voor zorgverleners en patiёnten die behandeld worden met psychofarmaca is het daarom belangrijk om te beoordelen of de baten van behandeling opwegen tegen de risico’s. Beoordeling van ziektesymptomen en het zorgvuldig monitoren van patiënten zijn belangrijke strategieën om risico’s te verlagen en zo de baten-risicobalans te verbeteren. Het algemene doel van dit proefschrift was het beoordelen van de noodzaak, beschikbaarheid, toepasbaarheid en implementatie van klinische en biomarker-monitorinstructies bij patiënten die psychofarmaca gebruiken.

De bevindingen in dit proefschrift tonen aan dat er behoefte is aan verbetering van het monitoren van patiёnten die psychofarmaca gebruiken, gebaseerd op twee casussen en suggesties van patiёnten tijdens focusgroepdiscussies. Richtlijnen en samenvattingen van de productkenmerken (SmPCs) bevatten veel monitorinstructies voor patienten die psychofarmaca gebruiken, alleen dient de toepasbaarheid van secties over monitoren in richtlijnen en van monitorinstructies in SmPCs verbeterd te worden. In een enquete gaven voorschrijvers van lithium aan dat ze patienten die behandeld worden met lithium monitoren, maar indien we bekijken wat er in de praktijk gebeurd, zien we dat de naleving van monitorinstructies in richtlijnen voor patiёnten die met lithium worden behandeld beter kan.