Het manipuleren van de ethyleen balans in planten door bodem microben: een holobiont perspectief op stress tolerantie

Samenvatting

Stressfactoren zorgen ervoor dat planten zich continu aanpassen door het veranderen van fysiologie en fenotype. In een veranderend milieu, zorgen hormonen ervoor dat de plant zich kan aanpassen door grondstoffen te verdelen tussen groei en stresstolerantie. De aanpassingen van planten aan stressfactoren worden meestal bestudeerd zonder rekening te houden met het microbioom. Echter, planten leven samen met een grote hoeveelheid micro-organismen die invloed hebben op alle stadia van de ontwikkeling van een plant. In dit proefschrift laten we zien dat het microbioom een belangrijke factor is die bepaalt hoe planten reageren op stressfactoren. Micro-organismen kunnen planten beschermen tegen stress of de fysiologie van de plant en de hormoonbalans mede bepalen. De stof ethyleen is een van belangrijkste regelaars voor plantengroei, -ontwikkeling en de reactie op stressfactoren. De productie van ethyleen door de plant wordt bepaald door planten, maar ook door micro-organismen. Micro-organismen hebben eigenschappen om de productie van ethyleen zowel te verhogen als te verlagen, en bepalen daarmee mogelijk mede de reactie van planten op stress. Recent onderzoek naar de fysiologie van planten heeft de belangrijke rol van ethyleen bij stress-tolerantie vastgesteld. In onderzoek naar interacties tussen planten en microben, echter, wordt de vermindering van ethyleen door micro-organismen normaliter gezien als een eigenschap die zorgt voor een toename in plantengroei, met name tijdens stress-condities. Dit proefschrift combineert recente ontwikkelingen op het gebied van plant fysiologie met onderzoek op het gebied van interacties tussen planten en microben.