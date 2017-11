Het controleren van microtubuli-polymerisatie: inzichten van in vitro reconstituties

Microtubuli zijn een belangrijk onderdeel van het cytoskelet. Ze zijn betrokken bij cellulaire processen als transport, celdeling en de regulatie van celvorm. Een belangrijke eigenschap van microtubuli is het vermogen om te schakelen tussen groei en afbraak.

Amol Aher onderzocht de activiteiten van microtubuli-geassocieerde eiwitten die een rol spelen in het schakelen tussen microtubuli-groei en -afbraak. Met zijn onderzoek ontrafelt hij de moleculaire mechanismen die verantwoordelijk zijn voor het maken en onderhouden van het microtubuli- netwerk in cellen. Dit levert nieuwe inzichten op in de cellulaire processen waarbij microtubuli betrokken zijn.