Het belang van dobbelen of worstelen om te overleven in het verklaren van patronen in de biodiversiteit.

Van bacteriën tot reuzen van bomen in het Amazonegebied zien we een patroon van diversiteit waarin niet alle soorten even veel voor kunnen komen. In plaats daarvan zijn algemene soorten zeldzaam en zeldzame soorten juist veel voorkomend. Maar hoe is dit schijnbaar universele patroon van diversiteit ontstaan en hoe wordt het onderhouden? Hypotheses worden onderverdeeld in twee perspectieven: niche ecologie, waarbij natuurlijke selectie soorten heeft veranderd om anderen te overtreffen of neutrale ecologie; een nooit eindigend kansspel dat de structuur van gemeenschappen continu veranderd. Het hoofdthema van het proefschrift van Edwin Pos is het kwantificeren van het relatieve belang van deze verschillende perspectieven. Eerst worden belangrijke aannames en kanttekeningen bij het gebruik en de analyse van ecologische gegevens onderzocht. Door het combineren van deze resultaten met een nieuw ontwikkeld simulatiemodel, wordt vervolgens een niveau van biologische realiteit toegevoegd aan neutrale theorie. Dit liet zien dat beide perspectieven, niche en neutrale ecologie, een belangrijke rol moeten spelen. Hierop verder bouwend toonde het gebruik van wiskundige principes uit de informatietheorie, Maximale Entropie, een algemeen laag maar sterk van het milieu afhankelijk effect van natuurlijke selectie aan. Sterke effecten van dispersie vergezelden dit patroon van selectie, met een sterke ruimtelijke gradiënt die afhangt van geografische afstand. De gecombineerde resultaten van dit proefschrift laten zien dat zowel niche als neutraal gestuurde processen een belangrijke rol spelen bij het structureren van gemeenschappen en geeft aanwijzingen over waar we onze aandacht moeten richten op het begrijpen van het spel van het leven.