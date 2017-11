Herfstfestival Teaching & learning Lab

Virtueel op veldwerk met een VR-bril, een zandbak die hoogtelijnen in 3D weergeeft, een volledig ingerichte opnamestudio voor kennisclips. Het zijn een paar voorbeelden van technology-enhanced leeromgevingen waarmee geëxperimenteerd wordt in het Teaching & Learning Lab (TLL) van de Universiteit Utrecht. Op vrijdag 10 november stelt de universiteit dit lab tijdens een festival open voor docenten in het VO en HO, studenten, scholieren en didactici.

Innovatieve onderwijsvormen testen

In het Teaching & Learning Lab van de Universiteit Utrecht worden innovatieve onderwijsvormen getest. Er wordt bijvoorbeeld geëxperimenteerd met de combinatie van campus- en online onderwijs, lesgeven op afstand, samenwerken met behulp van interactieve technologie, inzet van 3D en VR-technieken. Docenten en studenten van de eigen universiteit maar ook leerlingen en leraren van scholen uit de regio en bedrijven kunnen hier gebruik van maken. Het TLL maakt dit mogelijk met gebruik van de nieuwste apparatuur, zoals interactieve tafels en muren, SMART boards, 3D printers, virtual / augmented reality en een opnamestudio.

Doceervaardigheden versterken

De meerwaarde van deze onderwijsinnovaties worden binnen het TLL wetenschappelijk onderzocht. Met observatiecamera’s onderzoeken didactici hoe docenten, studenten en leerlingen met elkaar en met de technologie interacteren. Daarnaast kunnen VO-docenten in opleiding op camera oefenen en HO-docenten hun doceervaardigheden versterken.