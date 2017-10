Health Technology Assessment van nieuwe geneesmiddelen: processen en uitkomsten vergeleken

Health Technology Assessment (HTA) speelt een belangrijke rol in de vergoeding van nieuwe geneesmiddelen als instrument voor de meest rationele manier van het verdelen van budgetten. Iga Lipska onderzocht HTA-processen, uitkomsten en de tijdlijnen voor nieuwe geneesmiddelen in verschillende landen, met de nadruk op Europa en Polen. Daarnaast deed zij nader onderzoek naar de benadering van HTA-organisaties bij het beoordelen van oncologische geneesmiddelen in vergelijking met niet-oncoligische geneesmiddelen.

De tijdlijnen tussen de markttoelating door de European Medicine Authority (EMA) en de aanbevelingen tot vergoeding, beïnvloeden de toegang tot nieuwe geneesmiddelen voor patienten. Uit het onderzoek van Lipska blijkt dat de HTA-processen en de uitkomsten daarvan tussen landen verschillen. Dat betekent voor patiënten dat de toegang tot nieuwe geneesmiddelen verschilt.

Voor deze verschillen vond Lipska verschillende verklaringen. De aanbevelingen voor vergoeding worden gedaan in een per land verschillend ingewikkeld multi-stakeholder veld. Variaties in HTA-processen en resultaten worden bepaald door landsfactoren en determinanten binnen de organisaties en door geneesmiddel- en ziekte-specifieke determinanten.

Lipska concludeert dat voor effectieve HTA-processen die zorgen dat patiënten tijdig toegang krijgen tot nieuwe geneesmiddelen, meer samenwerking nodig is. Samenwerking tussen regelgevers en HTA-organisaties gedurende de gehele levenscyclus van het geneesmiddel, kan het verzamelen van data en informatie die nodig is verbeteren en daarmee het hele proces efficienter maken.

Lipska onderzocht hiervoor specifiek de succesvolle Poolse implementatie van HTA in de besluitvormingsprocessen rondom de geneesmiddelvergoeding. Deze ervaring zou kunnen worden gebruikt door andere landen met beperkte middelen die HTA willen implementeren.