Harmful algal traits and bloom dynamics under climate change

Incidenten met schadelijke algenbloeien zijn wereldwijd de afgelopen jaren flink toegenomen als gevolg van eutrofiëring en klimaatsverandering. Ook in Nederland ontstaat er sinds 2012 elk jaar weer een dichte algenbloei die wordt veroorzaakt door de giftige dinoflagellaat Alexandrium ostenfeldii. Deze algenbloeien zijn zorgwekkend, omdat Alexandrium zeer giftige stoffen kan produceren, welke kunnen ophopen in schelpdieren en zo een gevaar vormen voor de volksgezondheid. Ik heb eerst onderzocht hoe algenbloeien veroorzaakt door Alexandrium tot stand komen. Daarna heb ik gekeken naar de eventuele effecten van klimaatsverandering op algenbloeien.

Voedinsstoffen zoals nitraat en fosfaat spelen een belangrijke rol bij het ontstaan van algenbloeien. Mijn onderzoek laat zien dat factoren zoals wind en regenval ook sterk de omvang en de duur van een algenbloei kunnen bepalen. We zagen bijvoorbeeld een flinke afname Alexandrium dichtheden als gevolg van overmatige regenval en een hoge windsnelheid, terwijl we hoge dichtheden zagen bij hogere temperaturen en een lage graasdruk.

Een belangrijk onderdeel in het succes van Alexandrium is de enorme variatie in eigenschappen binnen een soort. Deze variatie binnen een soort kan namelijk leiden tot efficiënter nutriëntgebruik, hogere weerstand tegen grazers, en een sterkere veerkracht in een veranderde omgeving.

Verder laten mijn resultaten zien dat klimaatsverandering de groei van giftige algen kan bevorderen. Met meer CO2 en hogere temperaturen zien we namelijk een toename in groei van schadelijke algen, met name in gematigde klimaatzones, waar Nederland ook in ligt. Mijn resultaten waarschuwen dus voor een mogelijk groter risico van giftige algen in Nederlandse kreken en kustwateren.