Grote bomen met grote houtdichtheid behouden

Vu Thanh Nam onderzocht in Vietnam de bijdrage van verschillende boomsoorten aan het herstel van het bos na houtkap. Tropische bossen spelen een belangrijke rol in de mondiale koolstofkringloop. Veranderingen in de dynamiek van het bos, bijvoorbeeld veroorzaakt door houtkap, kan tot een uitstoot van koolstof leiden.

Biomassadynamiek in bossen wordt bepaald door de hoeveelheid aanwezige biomassa enerzijds en de soort specifieke snelheden van groei, regeneratie en mortaliteit (de demografie) anderzijds. Vu Thanh onderzocht met name de houtdichtheid en demografie van de soorten, en hoe deze factoren invloed hadden op de biomassadynamiek van het bos. Ook zette hij het potentiële economische voordeel van kappen af tegen de mogelijke verdiensten wanneer koolstofcredits verkocht worden.

Uit zijn onderzoek blijkt dat soorten die vaak gekapt worden een hoge houtdichtheid hebben en meer bijdragen aan de totale biomassa van het bos dan soorten met lage houtdichtheid. Ook veranderen door het kappen de relaties tussen demografie en houtdichtheid, in ieder geval in de eerste periode na de houtkap.

Vu Thanh concludeert dat het behouden van meer grote bomen met een hoge houtdichtheid een effectieve maatregel kan zijn om biomassaherstel en koolstofopslag te bevorderen. Bij selectieve kap zou daarom rekening gehouden moeten worden met variatie in houtdichtheid tussen soorten en de grootte waarop gekapt wordt. De financiële voordelen van het kappen van de grote bomen blijken echter aanzienlijk groter dan ze te laten staan en de koolstofcredits ervan te verkopen.