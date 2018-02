Groene bedoelingen | Over vlees, vega en verandering

Minder of geen vlees eten is 'in', maar de Nederlandse veeteeltsector exporteert veel vlees en zuivel naar het buitenland. Milieukundige dr. Sanderine Nonhebel (RUG) schetst hoe een duurzame voedingsketen eruit ziet. Als iedereen vegetariër wordt, lossen we dan het voedselprobleem op en redden we de aarde?