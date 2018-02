Groene bedoelingen | Modebewust en goed gekleed

Eerlijke voedingsproducten kun je nog wel in de supermarkt vinden, maar als je op zoek bent naar een verantwoorde aanwinst voor in je garderobe wordt het een stuk lastiger. Dat veel kleding door onderbetaalde arbeiders in lage lonen-landen wordt gefabriceerd is bekend, maar ook bekende duurdere merken maken zich schuldig aan uitbuiting. Daarnaast kost de productie van bijvoorbeeld je nieuwe spijkerbroek ook veel water. SOMO-onderzoeker Martje Theuws en Rank a Brand-oprichter Niels Oskam spreken in deze lezing over de verborgen impact van kleding. Wat kunnen bedrijven doen om het maakproces transparant te krijgen? Hoe kun je als fashion-lover bewuster omgaan met mode?