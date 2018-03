Groene bedoelingen | De eco-elite

Als 'duurzaamheid' wordt gereduceerd tot ethisch consumeren, dan kunnen mensen met een volle portemonnee makkelijker 'het goede' doen. Die ongelijkwaardigheid zien we vaker terug in beleid rondom groene keuzes. Zo staan laadpalen voor elektrische auto's alleen in de betere wijken. Bestuurskundige dr. Shivant Jhagroe onderzoekt hoe de duurzaamheidsmissie inclusiever kan. Waarom krijgt 'ecologische' ongelijkheid zo weinig aandacht?