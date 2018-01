Groene bedoelingen | Consumeren/consuminderen

Wij zijn onderdeel van een consumptie- en wegwerpmaatschappij. Overal waar we komen, elke website die we openen: we worden aangespoord om meer te kopen. Het lijkt bevredigend en geeft status. Maar behalve dat het ons niet gelukkig maakt, heeft de productie van spullen, maar ook eten, impact op het milieu. Niet raar dus dat ‘ontspullen’ of de aanschaf van eerlijke producten in opkomst is. Maar hoe wijdverspreid is deze trend? Historicus dr. Peter van Dam (UvA) legt het consumentisme onder de loep. Kunnen we anders omgaan met onze behoeftes?