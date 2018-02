Groene bedoelingen | Afval bestaat niet

Veel burgers brengen braaf hun plastic en papier naar de bakken, maar wat gebeurt er daarna mee? Recent waren er berichten dat alles achter de schermen op één hoop worden gegooid. Aan de andere kant was er de roep om statiegeld op plastic flesjes in te voeren om zwerfaval tegen te gaan. Helpt dat? En hoe verhoudt dat zich tegen de grote hoeveelheid puin en vuil die grote bedrijven produceren? Recycling-expert prof. Peter Rem (TU Delft) over de zin en onzin van afvalscheiding en de kansen die er liggen. Op naar een toekomst waarin afval straks bijna niet meer bestaat; het wordt grondstof.