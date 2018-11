Geavanceerde karakterisering van zeoliet kristallen en hun gebruik in het Methanol-naar-Koolwaterstoffen proces

Zeolieten zijn kristallijne microporeuze aluminosilicaten, die hydrothermisch robuust zijn. Ze hebben een uniform microporeus structuur dat controle biedt over vormselectiviteit. ZSM-5 is een type zeoliet dat geschikt is voor het belangrijke zuurgekatalyseerde methanol naar koolwaterstoffen proces (MTH). Deze werkwijze is een type van een koolwaterstof omzettingsproces waarbij methanol wordt omgezet in waardevolle bouwstenen, bijvoorbeeld etheen en propeen. MTH wordt beschouwd als een veelzijdig proces om een ​​verscheidenheid aan basis chemicaliën te synthetiseren uit vrijwel elk type middel, waaruit methanol kan worden gemaakt. Het verlies aan katalytische activiteit van deze zeolitische materialen wordt voornamelijk veroorzaakt door de vorming van ongewenste koolstofhoudende soorten op de zure plaatsen, die de massaoverdrachtseigenschappen in het katalysatorkader verslechteren. Dit Ph.D. werk bestaat uit onderzoek van de cokes afzettingen in zeoliet ZSM-5 tijdens het MTH-proces. Voor dit doel is een verscheidenheid aan micro- en nano-spectroscopische en chemische beeldvormingstechnieken gebruikt. Met deze toolbox in handen, hebben we de aard van de gewenste en ongewenste reactieproducten op een tijd- en ruimtelijke manier onthuld van de micron- naar atomaire schaal.