GEANNULEERD SG: Strijd om het gelijk - Wanneer wetenschap politiek wordt

OPGELET! Dit evenement is afgelast vanwege de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te perken. De live lezing gaat niet door. We kijken naar mogelijkheden om de lezing online uit te zenden. Houd www.sg.uu.nl in de gaten voor updates.

Onzekerheid is inherent aan de wetenschap. Maar ondertussen moeten er politieke besluiten genomen worden die vaak niet kunnen wachten. De gevolgen van die besluiten zijn niet mis: bouwprojecten die maanden komen stil te liggen door nieuwe PFAS-richtlijnen, of de uitspraak van de Hoge Raad over stikstof die direct raakt aan het bestaan van Nederlandse boeren. Hoe bepalen beleidsmakers en wetenschappers wat giftig is? Waar ligt de grens tussen zinvolle voorzichtigheid en onnodig opgeklopte angst? Wetenschapssocioloog dr. Willem Halffman (RU Nijmegen) onderzoekt het spanningsveld tussen wetenschap, politiek en samenleving. Hoe zorg je er als wetenschapper voor dat beleidsmakers luisteren naar je adviezen? Wanneer wordt wetenschap politiek?

Deze lezing maakt deel uit van de serie Strijd om het gelijk.