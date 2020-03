GEANNULEERD SG: Science Café Utrecht - Science Café - Het heelal

OPGELET! Dit evenement is afgelast vanwege de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te perken.

Aan spectaculaire waarnemingen in de sterrenkunde geen gebrek. Maar over wat ze precies betekenen, tasten wetenschappers vaak in het duister. Hoe compleet is ons beeld van het heelal? Een avond over de stand van de sterrenkunde en onze oneindige fascinatie voor het universum. Met o.a. astrobioloog dr. Inge Loes ten Kate (UU) over leven op Mars en wetenschapshistoricus dr. David Baneke (UU) over de geschiedenis van ons beeld van het heelal.

Deze lezing maakt deel uit van de lezingenreeks Science Café Utrecht.