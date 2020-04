GEANNULEERD - Filmavond: Playtime van Jacques Tati (1967)

Deze filmavond, georganiseerd in samenwerking met Alliance Française, heeft als thema ‘Playtime' van Jacques Tati (1967), waarbij Constant Hoogenbosch* deze film introduceert. Na afloop van de film is er ruimte voor discussie. Aansluitend kunt u deelnemen aan een table d’hôte.

De filmvoorstelling (Nederlandse ondertiteling) is gratis voor AFU- en Faculty Clubleden, niet-leden betalen een entree van €10,00 (onder voorbehoud). De kosten voor het diner bedragen €33,50 (onder voorbehoud).

Programma

17:00 uur: Ontvangst met koffie, Locatie Kannunnikenzaal

17:30 uur: Inleiding door Constant Hoogenbosch,*

18:00 uur: Film (124 min. ondertiteld in het NL)

20-22 uur: Table d’hôte (zaal 1636), met dagschotel (vlees, vis of vegetarisch), brood, kaasplateau, koffie/thee met bonbons, 2 glazen wijn. Extra fles wijn alleen daar te betalen via pin.

*Drs. Constant Hoogenbosch (Nijmegen, 1967) studeerde Cultuur- en Mentaliteitsgeschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen met bijvakken Kunstgeschiedenis, Filosofie, Sociologie en Culturele Antropologie. Met deze bagage beweegt Hoogenbosch zich dagelijks in de wereld van film en media. Na jaren werkzaam te zijn geweest in de film, televisie en radiowereld zette Hoogenbosch in 2000 zijn eigen mediabedrijf Movie Machine op. Vanuit Movie Machine werkt hij door heel Nederland (en internationaal) samen met filmhuizen, culturele centra, bedrijven en onderwijsinstellingen waar hij doceert over uiteenlopende onderwerpen uit de film- en mediawereld. Hoogenbosch is tevens werkzaam als docent Film- en Mediatheorie, docent Journalistiek en docent fotografietheorie aan het Rijn IJssel College in Arnhem, verbonden aan de Hoge School in Breda (Breda University) en aangesloten bij het Nederlands Instituut voor Filmeducatie (Eye) in Amsterdam. Hoogenbosch is als vaste filmredacteur wekelijks te horen op Radio Gelderland, verschijnt regelmatig in Radboud Reflects en werkt samen met diverse filmfestivals in binnen- en buitenland. Naast educatieve werkzaamheden werkt Hoogenbosch aan diverse filmprojecten, crossovers tussen film en andere kunstdisciplines en is hij regelmatig gastprogrammeur en adviseur voor filmhuizen. Hoogenbosch is ook een van de grondleggers en oprichters van het internationaal kortfilm festival Go Short in Nijmegen.