GEANNULEERD - Faculty Club: Lezing Studium Generale met driegangendiner (vooraf)

Revolutie in de psychiatrie?

Strijd om het gelijk

‘Evidence based’ komt in de psychiatrie neer op pseudo-wetenschap. Dat stelt psychiater prof. Jim van Os. Tijd om het radicaal anders te doen, maar hoe?

In de psychiatrie lijkt diagnose soms willekeur. Een patiënt die van de ene arts het label ‘schizofreen’ krijgt, heeft volgens de volgende arts een persoonlijkheidsstoornis. Ook internationaal is er verschil. Een psychose in Frankrijk wordt anders gedefinieerd en behandeld dan in Nederland. Hoogleraar Psychiatrie Jim van Os (UMC Utrecht) concludeerde daarom dat de diagnostiek van psychisch lijden meer te maken heeft met cultuur, dan met waardevrije wetenschap. We groeperen patiënten op symptomen, maar de achterliggende oorzaak weten we niet.

Als placebo’s net zo effectief zijn als ‘echte’ pillen en het soort behandeling niks zegt over het succes, is het tijd de geestelijke gezondheidszorg anders in te richten. Van Os pleit daarom voor een revolutie in de psychiatrie, waarin behandelaren, wetenschappers en patiënten op gelijk niveau samenwerken. Hij vertelt over zijn strijd om zijn vakgebied te veranderen en de obstakels waar hij tegenaan loopt.

Spreker: Prof. dr. Jim van Os

Voertaal: Nederlandstalig

Programma:

17.30 - 18.00 uur: Inloop (Huiskamer)

18.00 - 19.30 uur: Diner (Huiskamer)

20.00 - 21.30 uur: Lezing (Aula Academiegebouw)