GEANNULEERD - Faculty Club: iYa huele a feria - Happy Hour, Spaanse dagschotel en workshop!

Op donderdag 2 april vieren we het Spaanse aprilfeest: Feria de Sevilla!

De Feria de Sevilla is voor het eerst georganiseerd in 1846 om contacten te leggen en zaken te doen voor professionals en ondernemers en is steeds populairder geworden. Het is dé plek om elkaar te ontmoeten. Koning Willem-Alexander en Maximá zijn daar het levende voorbeeld van.

Een feria draait om plezier maken, goed gezelschap, lekker eten & drinken en vrolijke ritmische muziek. En dat gaan we op Utrechts-Spaanse wijze doen! Je hoeft dus niet te paard te komen maar hopelijk - als het even meezit - hebben we wel een heerlijk zonnetje.

Geniet samen met collega's en vrienden van Spaanse sangria, sherry en tapas.

Luister naar een prikkelende overpeinzing van prof. dr. Wiljan van den Akker over flamenco, creativiteit, improvisatie en vrije wil. Bestaat vrije wil eigenlijk wel? We willen nog niets verklappen, maar het antwoord is: 'nee'...

Luister naar de prachtige live muziek van flamencogitarist Jan Gemke en flamencopercussionist Judy Koot van Contratiempo.

Eet mee met de Spaanse dagschotel.

Maak op eenvoudige wijze kennis met de Sevillanas! De Sevillanas is een vrolijke Folkloristische dans uit Zuid-Spanje, dat bestaat uit muziek maken en dansen. Het allerbelangrijkste bij de Sevillanas is echter met elkaar plezier maken. Het ritme is aanstekelijk en werkt positief op alle gemoederen.

Programma Spaans lentefeest

17.00 – 19.00 uur: Happy Hour met Spaanse tapas

17.15 – 19.00 uur: Live flamenco muziek met Contratiempo

ca 18.00 uur: Intermezzo door prof. dr. Wiljan van den Akker

19.30 – 20.15 uur: Spaanse dagschotel - Gazpacho van tomaat | Paella van saffraanrijst kip | schaal- en schelpdieren | inktvis en groenten (vegetarisch is mogelijk) €12,50

20.30 – 21.15 uur: Kennismaking met het ritme en de dans Sevillanas door oud-Parnossos docent Antje Herber. Vamos allá!