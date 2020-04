GEANNULEERD - Faculty Club: Happy Hour Juni and evening 'Celebrating Utrecht'

Celebrating the birthday of Utrecht in this Happy Hour and evening!

17.00 – 19.00 uur: Happy Hour met DJ Das Bob. Deze Utrechter in hart en nieren draait voor ons alleen maar Nederlandstalige ‘ploatsjes’ uit de Domstad. Van Het Goede Doel tot Marianne Weber en van Faberyayo tot Claudia de Breij, ze komen allemaal voorbij! Beluister alvast een voorproefje.

17.00 - 18.00 uur: Voel, hoor, zie en ruik de Utrechtse geschiedenis in deze - speciaal voor ons opengestelde - rondleiding naar en in het vernieuwde ‘Utrechts Archief' voor de interactieve tentoonstelling "Utrecht begint hier". De rondleiding duurt ongeveer een uur en er is plek voor maximaal 25 personen. Meld u hier aan.

19.30 – 20.15 uur: Utrechtse dagschotel – reserveren via facultyclub@uu.nl

20.30 – 22.00 uur: De enige tweetalige UU Utrecht-quiz! Samen met historicus Armand Heijnen, tevens auteur van Bloeiende wetenschap, 375 jaar Botanische Tuinen in Utrecht, testen we je kennis over Utrecht-Domstad in deze pubquiz ‘makkeluk zát’. Wie komt er als echte Utrechter uit de bus?