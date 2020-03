GEANNULEERD: Entrepreneurship Day | spin-off

Het event vindt plaats bij de Green Office, die ook als een van de pitchende ondernemers het podiun zullen beklimmen. De andere pitch wordt gegeven door Business Development & Entrepreneurship studenten Cornelis den Hartog en Lars Molenaar, over hun app GoIN.

Broodjes & brainstormen

Nieuwsgierig? Kritische denker? Zelf een ondernemer? Alle UU-studenten die benieuwd zijn naar nieuwe startups en willen meedenk, en met beginnende ondernemers zijn van harte welkom. Alleen sfeerproeven, zonder actief mee te doen? Dat kan natuurlijk ook.

We starten om 18.00 uur met een broodjesbuffet (vegetarisch). Het event is gratis te bezoeken, ook drankjes zijn inbegrepen. Om te zorgen voor voldoende ruimte, hapjes en drankjes vragen we je vooraf even aan te melden.